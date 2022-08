"Stranger Thingsi" staar Jamie Bower avaldas uue loo "I Am", mis on ühtlasi tema neljas singel sel aastal.

Boweri uus singel "I Am" on kantriroki lugu, mis käsitleb surma ja religiooni.

"Ma tunnen, et olen loominguliselt parimas vormis kui kunagi varem," on Bower nentinud. Ta lisas, et otsuste tegemisel kasutab ta tihti oma intuitsiooni.

Singli video koostasid vennad Vincente ja Fernando Cordero. Pressiteates laususid nad, et videos demonstreeritakse ka kurjakuulutavat kohtumist oma sisemise minaga.

Boweril on ilmunud tänavu veel singlid "Crow", "Run On" (koostöös King Sugariga) ja "Devil In Me".

Enne sooloartistina tegutsemist laulis Bower Londoni punkbändis Counterfeit.