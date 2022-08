Robert Linna: muusikaline standard on mulle ema-isa plaadikapist kaasa antud

"Kui mõtlen puhtprotsentuaalselt, siis kõige rohkem oli plaadiriiulis loomulikult biitleid, samuti Tom Jonesi ja Elvis Presleyt," rääkis Linna Eesti Päevalehele antud intervjuus.

"Pigem rock'n'roll ja rokkmuusika algusaja artistid – see on olnud ema-isa lemmikmuusika. Nendelt olen saanud teadmise, et see ongi standard, millega peaks arvestama," nentis Linna ja tunnistas, et see on andnud talle impulsi teha just bändimuusikat. Katsetanud on ta ka elektroonilise muusikaga ja teinud räpparitele biite.

"Kodus kuulati ikka rock'n'roll'i ja natuke isegi kantrit, sest see oli 1990-ndate alguses populaarne. Vanemate lähedasemad tuttavad olid ju Justament, muidugi Rock Hotel ja Ruja," meenutas Robert Linna.