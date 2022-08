Haapsalu täitus mootorratastega

Kui parkimisala täitus motohuviliste tsiklitega, siis ürituse tõmbenumbriks oleval ümberehitatud või omavalmistatud mootorrataste näitusel osalenud sõiduvahendid asusid raekoja ees pargis.

Haapsalu motoklubi Müristaja eestvedamisel on sellist näitust peetud juba kümme korda. Näitusel olid väga eriilmelised mootorrattad.

"Ümberehitus ei alga veel suunatulede vahetamisest, aga kui on tehtud näiteks rattale kas või omanäoline suur värvitöö, siis see on oodatud ka siia näitusele, sest üks kategooriatest on parim värv," selgitas Müristaja esindaja Meelis Palm.

Oma maitsele vastavat silmailu leidsid ilmselt kõik tehnikahuvilised külastajad. "Mulle ikka tunduvad Harley Davidsonid ja ikka bike'id siin ja mõni vana Honda ka veel," rääkis näitust külastanud Lembit.

Priit oli kohale toonud kaks mootorratast. Võhikule jäi esimesena silma, kui laiad rehvid näitusetsiklil all olid.

"Paljud küsivad, kuidas on. Ega ta päris see ei ole nagu tavaolekus ratas. Keeramine on ikkagi natuke suurem ja raadiused peab natuke ette mõtlema, aga see on täpselt nagu kontsakingadega, et ilus on ju vaadata, aga käia võib-olla polegi nii mugav," rääkis Priit.