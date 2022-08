Torgu kuningriik valis uue kuninga

Eesti riigi iseseisvuse taastamisel unustati ära kunagise Torgu valla taastamine, mistõttu loodi 30 aastat tagasi Saaremaal Sõrves protestiks Torgu kuningriik.

Torgu kuningriigi esimeseks kuningaks valiti Kirill Teiter, kuninganimega Kirill I.

Pärast Kirill I lahkumist tänavu kuulutati Torgu kuningriigis välja referendum uue kuninga või kuninganna valimiseks ning reedel antigi Sõrve sääre tipus teada uue Torgu kuninga nimi.

Kuningaks soovis kohalik rahvas Kirill I järeltulijat Kristian Teiterit ehk nüüdsest kunigas Kristian I.

"Sadakond majapidamist andis oma hääle ja kui keskmine inimeste arv majapidamises on vähemalt kolm, siis võib julgelt öelda, et sisuliselt kogu kirjapandud kohalik rahvas. Kokku nimetati üheksat inimest, aga siiski tundub, et selline sõrulase konservatiivsus või mis iganes ta oli, aga inimesed tundsid, et kuninga järeltulija oleks ikka õige," selgitas Torgu kuningriigi vardja Kaupo Vipp.

Torgu kuningriigi alamad soovivad pisut ääremaaks muutuva Sõrve piirkonnale kuningriigi kaudu lisatähelepanu tõmmata.

"Torgu rahvale ütlen seda, et olge uhked, et teil on selline kuningriik olemas. Ja Eesti rahvale, et Torgu kuningriik on üks kihvt ja lahe asi ja tulge Torgu kuningriiki elama," sõnas kuningas.