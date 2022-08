USA näitleja Anne Heche suri nädal pärast autoõnnetust

53-aastane Heche suri pärast seda, kui teda elus hoidvad masinad välja lülitati.

Tema perekond teatas juba varem reedel, et naine ei tule koomast suure tõenäosusega enam välja.

"Kahjuks sai Anne Heche õnnetuse tõttu raske ajuvigastuse ja on endiselt koomas, kriitilises seisundis. Ei eeldata, et ta ellu jääb," sõnas Heche perekond ametlikus avalduses.

"Me tahame tänada kõiki ilusate soovite ja palvete eest ning tänada ka pühendunud personali ja suurepäraseid õdesid, kes hoolitsesid Anne'i eest West Hillsi haiglas."

"Anne'il oli suur süda ja tema lahke hing puudutas ka teisi, keda ta kohtas," jätkas perekond ametlikus avalduses. "Lisaks enda erakordsele andele pidas Anne oma elutööks hoolivuse ja rõõmu jagamist teistega. Teda jäädakse mäletama tema julge aususe pärast ja teda jäädakse igatsema tema soojuse pärast."

Perekonna sõnul oli Heche'i soov olla elundidoonor ning arstid uurisid, kas mõni tema organitest võiks veel doonorluseks sobida.

Heche sõitis 5. augustil sisse Los Angeles'is eramajja ning nii maja kui ka näitleja auto süttisid leekidesse. Näitleja sai õnnetuse tagajärjel tõsiseid põletushaavu ja ta viidi kiirabiga haiglasse.

Heche on tuntud sellistest filmidest nagu "Another World" ("Teine maailm"), "I Know What You Did Last Summer" ("Ma tean, mida sa eelmisel suvel tegid") ja "Psycho" ("Psühho").