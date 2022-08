M.I.A. avaldas uue singli "Popular"

M.I.A. avaldas oma eelmise singli "The One" maikuus, samal ajal kinnitas ta ka uue albumi "MATA" avaldamist. "MATA" on järg 2016. aastal ilmunud albumile "AIM". Plaat avaldatakse plaadifirma Island alt.

Laulja sõnas, et uuel plaadil on käimas justkui väike lahing. "Seal toimub kokkupõrge ego ja vaimsuse vahel. Muusikuna on sul vaja ego, muidu sa ei saa seda teha," tutvustas laulja.

M.I.A. viitas ka sellele, et ta on leidnud tee kristluse juurde, kuid tema muusika pole kirikumuusika. Samuti lausus laulja, et uue albumi loomine on olnud märkimisväärne aeg arutleda selliste teemade üle nagu islamofoobia ning sõjad Lähis-Idas.