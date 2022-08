Klubis Hall algab festival Dark Side of The Moon

Sel nädalavahetusel toimub Noblessneris asuvas klubis Hall, selle välialal Suvilas ja uues ISU saalis viies elektroonilisele ja eksperimentaalsele muusikale keskenduv festival Dark Side of the Moon.

Esimesena astub festivalil üles DJ-duo Error!Error!, kes esineb Suvila laval juba 12. augustil kell 17. Ilma pausideta toimuvale festivalile paneb punkti pühapäeval õhtul kell 20 live-etteastega Rootsi produtsent Acronym.

Kolm päeva kestev festival toob lavale 14 välisartisti ning üle 20 kohaliku DJ ja bändi, kelle muusika varieerub house'i, techno, elektro acidi, noise'i ja palju muu vahel. Teiste seas astuvad üles techno-muusika pioneer Luke Slater, tantsija, DJ ja produtsent Gigi FM, Kiievi klubi Closer resident Borys, eksperimentaalse techno produtsent Kangding Ray, pohuiwave'i trio Siemens Nokia, darkwave'i viljelev Viktor Kuu jpt.

The Dark Side of the Moon toimus esmakordselt 2018. aastal ning selle eesmärk on pakkuda kuulajatele laialdast valikut elektroonilist muusikat. Festivali programm tutvustab kohalikke omanäolise käekirjaga artiste, uusi tulijaid, toob koju kätte elektroonilise muusika tipptegijaid mujalt maailmast ning rõhutab sealjuures ka festivali nimega sobituvat visuaalset ja kunstilist poolt.