Anton Aleksejev uuest lavastusest: isegi professionaalid näeksid sellega vaeva

Nimelt on Lauri kirjutanud ja Aleksejev lavastanud näidendi "Lähetus", mis viiakse läbi Paliveres.

"Etendus räägib Ameerika kodusõjast, mis kestis aastatel 1861-1865 ja lõhestas Ameerika ühiskonda ning see lõhe on kardetavasti säilinud siiamaani," tutvustas Lauri "Ringvaates" vestrenit.

"Meie lugu räägib selle sõja raames olukorrast, kus põhjaosariikide sõdurid on võtnud pantvangi mõned lõunaosariikide partisanide naised ja üritavad neid ära peita," teatas ta ning lisas, et sellest hakkabki edasine sündmustik lahti hargnema.

"Mina olen kõige kõrgem ohvitser. Mul on kaks alluvat / .../ ja meie ülesanne on valvata nelja naist," tutvustas Aleksejev enda rolli.

"Kui naisi üldse ei ole, siis mehed lähevad metsikuks ja ropuks, aga naised hoiavad tsivilisatsiooni ja inimlikkust üleval - sellepärast mul on hea meel, et meil on palju naisi lavastuses," arvas stsenarist Lauri.

"Ma kirjutasin seda pool aastat. Mingi hetk ei saanud hakkama ka sellega - jäid vahed sisse - see sai tegelikult valmis kevadel," rääkis ta. "Proove me teeme nii palju kui suudame - alati liiga vähe. Ja see väsitab meid, sest me pole näitlejad."

Aleksejev tunnistas, et kohati tunduvad talle Lauri tekstid liiga pikad. "Isegi professionaalid näeksid vaeva," sõnas ta, kuid lisas, et lõpuks on saanud kõik lavastuse osatäitjad tekstid ikkagi selgeks.

"Anton on nõudlik lavastaja," kommenteeris Svirgsden, kes lavastuses Aleksejeviga mõõgavõitlust peab.

"Svirgsdenit õpetada on natuke mõttetu - ta on nii tugev isiksus," muigas Aleksejev. "Ma ei ütle talle, mida ta peab tegema, vaid ma lihtsalt hoiatan, mida ta ei tohiks mingil juhul teha," lisas ta. "Teda on alati huvitav jälgida."

"Minu armastus selle ajastu vastu," vastas Aleksejev küsimusele, mis inspireeris teda etendust lavastama.

"Õlut võib käia koos joomas ikka, aga midagi võiks teha, mis tekitab mõistuspärase tegevuse tervele hulgale inimestele," arvas Lauri omalt poolt. "Ja lootus, et pakume kellelegi teisele ka midagi."

Vabaõhuetendust "Lähetus" saab näha Läänemaal Paliveres 13. augustil Metsiku Lääne päeva raames.