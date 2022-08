Marten Kuningas: esmakohtumine reptiilidega oli meeldiv ja armas

Kuningas jutustas, kuidas külastas kevadel perega Kreetal puhates kohalikku noormeest, kel oli isiklik reptiilide kollektsioon, kus mittemürgiseid kägistajamadusid sai ohutult kätte võtta ja silitada ning gekol lasta õlal istuda.

"Nad on rahulikud, soojad ja neil on mõnusad soomused ja väga ilus muster — äärmiselt positiivne kogemus madudega, poleks osanud arvatagi. Kõik nad olid armsad ja pean tunnistama, et jätsid meeldiva kogemuse. Eriti elevil oli muidugi poeg Teodor," rääkis ta ning lisas, et terve Kreeta saar jättis oma mägisuse, oliivipuude, lammaste ja kitsede, lihtsa kultuuri ja ühiskonnaga hea mälestuse.

Marten Kuninga poeg Teodor hoidmas kägistajamadu Autor/allikas: Marten Kuninga erakogu

Kuningas kõneles saates ka, et kahe väikese lapsega kulgeb elu varahommikust õhtuni nendega ühes rütmis, mistõttu leida aega näiteks ilukirjanduse nautimiseks tal praegu ei ole ning majapidamis- ja perekohustuste kõrval on mõnikord raske või kipub ununema enda loomingulise kire üleval hoidmine.



"Aga nähes kedagi, mõnda kunstnikku, kes kirglikult teeb oma asja, käib oma rada — see kütab samamoodi enda kire uuesti lõkkele," sõnas ta.

Vikerraadio suvesaade "Maitse asi" on eetris reedeti kell 14.05. Saate autor on Priit Kuusk.