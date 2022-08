Video: näitleja Viire Valdma õpetas suvikõrvitsast hoidiseid tegema

"Kõigil pole seda võimalust - ise kasvatada, aga sellest on kõige suurem rõõm, kui sa saad oma peenra pealt võtta ja purki panna," viitas Valdma kõikidele erinevatele taimedele, mida ta aias kasvatab. "Ja rõõmustada teisi, kellel ei ole seda võimalust. Rahustav tegevus."

"Tilliõisikud ja mädarõikajuured panen ma kilenutsakutes sügavkülma ja nendega saab suurepäraselt nii hapendada kui ka marineerida talvel, kui neid pole saada," jagas Valdma näpunäiteid koostisosade kohta, mida ta ka suvikõrvitsahoidise tegemisel kasutas.

Hoidise tegemiseks kulus Valdmal stuudiokeskkonnas pool tundi. "Natuke läheb rohkem aega, kui kuumutada," lausus ta, et kuumutamine on n-ö kindla peale minek - siis säilib hoidis ka keldris, mis ei ole just kõige jahedam. "Kui säilitamise kohta ei ole hoidistel, siis peab külmkapis hoidma," lisas Valdma näpunäiteid.

Valdma teatas ka, et on üks salat, mida perekond talt alati ootab ning mis sisaldab ka suvikõrvitsat. "See on peedi ja juurselleriga, aga ma ei ole seda oma väljamõeldud retsepti veel avaldanud."