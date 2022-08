Nicki Minaj andis välja uue singli

Minaji uue loo "Super Freaky Girl" instrumentaal on suuresti võetud Rick Jamesi 1980-ndate hitist "Super Freak".

Minaji viimane stuudioalbum ilmus 2018. aastal ning viimase nelja aasta jooksul on muusik andnud välja mitmeid singleid: "We Go Up" koostöös Fivio Foreign'iga, "Do We Have a Problem?", "Bussin" koostöös Lil Babyga, "Blick Blick" koostöös Coi Lerayga ja "Megatron".

Kuula Minaji uut lugu koos animatsiooniga siit:

Loole tegi animatsiooni Tillavision.