A-Rühmal ilmus värske singel "Üks veel"

A-Rühm andis Sony Music Baltics alt välja esimese singli "Üks veel", mis on ühtlasi ka austusavaldus väga varasele hiphopile.

"Üks veel" on stiililt austusavaldus väga varajasele hiphopile, suisa sellisele pre-räpp funkile, millest kõik alguse sai. Lugu ise räägib sellest, et hea pidu ja oleng ei taha kunagi lõppeda. Samamoodi nagu A-Rühma eksistents: ikka ja jälle tahame ühe uue loo või ühe uue albumi teha, sest lõbus on," kommenteeris Genka.

Kozy arvab, et looga samastuvad pea kõik inimesed. "See on hümn inimestele, kes ei saa kunagi õigel ajal töölt minema. Baarmenidel ja DJ-del on iga peo lõpp sama mõte - äkki teeme ühe veel?" selgitas räppar, et kui sellist mõtet ei ole, siis ei ole ka väga hea pidu.

Tegemist on A-Rühma esimese singliga nende varsti valmivalt albumilt. "Üks veel" visuaalse poole eest kandsid hoolt Taaniel Malleus, Sanel Mittal ja DEW8.