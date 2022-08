Jon Mikiver avaldas uue singli "Coming Home Tonight"

Seni peamiselt rokkbändi Elephants From Neptune'i trummarina tuntud Joni Mikiver avaldas uue singli "Coming Home Tonight" oma järgmisel nädalal ilmuvalt debüütlühialbumilt "Jondog".

"See on kindlasti plaadi kõige sensuaalsem ja pehmem lugu, kergete blues'i mõjutustega. Mõeldud ennekõike inimestele, kes keset ööd oma partnerit kaugelt teelt koju ootavad ning ei saa enne magama, kui nad lõpuks kohale jõuavad," selgitas Mikiver.

"See on miski seletamatu nähtus, sest samal ajal hakkab aina kiiremini taguma ka nende süda, kes "on teel", kuid iga minutiga aina lähemale jõuavad. Kaks punkti, mis ootavad vältimatut kokkupõrget."

Lisaks laulmisele on mänginud Mikiver ise sisse kõik loos kõlavad instrumendid. Taustavokaalidel saab kuulda aga laulja Anetti. Trumme aitas salvestada Jonas Kaarnamets ning loo miksis ja masterdas Magnus Andre.