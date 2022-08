Megan Thee Stallion avaldas uue albumi

Texasest Houstonist pärit räppari uuel albumil teevad kaasa Key Glock, Rico Nasty, Latto, Pooh Shiesty ja Jhené Aiko, samuti Dua Lipa, kes teeb kaasa singlil "Sweetest Pie", ja Future, kes teeb kaasa singlil "Pressurelicious". Albumil on ka Stallioni kevadel ilmunud singel "Plan B".

"Traumazine" on järg möödnud aastal ilmunud kompilatsioonalbumile "Something for Thee Hotties", kust pärineb ka singel "Thot Shit". Tema debüütalbum "Good News" ilmus 2020. aastal ja seal tegid teiste hulgas kaasa City Girls, SZA, Lil Durk jt.