Lihulas võistlesid lapsevanemad lapsevankritega orienteerumises

Lihula kultuuri- ja spordipäevade ajal peeti neljapäeval lapsevanematele mõeldud orienteerumisvõistlust. See oli aga eriline sellepärast, et Lihula tänavatel kulgenud rada läbiti koos vankris olnud lapsega.

Lapsevankrit lükanud osalejad läksid rajale mõneminutiliste vahedega Lihula kultuurimaja juurest. Kultuurimaja korraldas võistluse, et pakkuda tegevust väikelastele ja nende vanematele.

"Need, kes veel omal jalal ei kõnni ja istuvad väikeses kärus ja nende mammadele ja papadele ka väikest vaheldust, et mitte tühja jalutada siin linna vahel," selgitas kultuurimaja juhataja Tiina Lobja.

"Eks on ju tore osa võtta kogukonnaüritustest. Seda enam, et see on käruralli, midagi sellist kusagil väga ma ei ole kuulnud, et toimuks," ütles võistlusel osalenud Andra-Liis.

Jooksma keegi siiski ei pidanud ning parajalt reipa sammuga liikudes tuli otsida tänavatel kontrollpunkte, kus pidi puhuma kiiruse peale näiteks õhupalli või arvama maitse järgi ära imikutoidu koostise.

Ligi tund pärast starti hakkasid osalejad neljakilomeetriselt rajalt finišisse jõudma. Esikohta ei määranud ainult kiirus, vaid ka kontrollpunktide ülesannete tulemused. Tundub, et kõige enam tuli maadelda rajajuhendiga.

"Alguses oli kõige keerulisem juhendist aru saamine, et kuhu täpselt siis minna vaja on, aga kui selle sain paika, siis oli kõik tegelikult hästi," rääkis võistluse võitnud Kati.

Lapsevankrite orienteerumisvõistlust peeti Lihulas esimest korda mullu suvel.