Johnny Depp alustas Prantsusmaal filmivõtteid

Deppi ei olnud tänu kohtuvaidlusele Heardiga ligi kolm aastat ühessegi suure-eelarvelisse filmiprojekti kaasatud. Nüüd teatas aga Prantsuse produkstioonifirma Why Not Productions, et Depp mängib nende uues filmis "Jeanne du Barry" kuningas Louis XV. tegelaskuju.

Ambitsioonikas draama on inspireeritud Jeanne du Barry elust, kes oli kuningas Louis XV. viimane armuke. Du Barry sündis vaese kuid intelligentse naisena ning kasutas oma nutikust, et endale parem elu tagada.

"Jeanne du Barry" režissöör on Maiwenn (Maiwenn Le Besco), kes filmis ise ka näitleb. Filmi aitavad koostada operaator Laurent Dailland ja produtsent Angelo Zamparutti.

Filmivõtted algasid 26. juulil ja kestavad 11 nädalat ning see võetakse üles Versailles, Pariisi ümbruses ning ka stuudioseinte vahel.

Vaata esimest avaldatud fotot Johnny Deppist "Jeanne du Barry" filmivõtetel siit.