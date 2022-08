Rosalia jagas uut muusikavideot

Hispaanlanna Rosalia kolmas stuudioalbum "Motomami" ilmus tänavu märtsis, millelt ka lugu "Despecha" pärineb.

Uue video režissöör on Mitch Ryan, kes on varem Rosaliaga koostööd teinud "Hentai" muusikavideo loomisel. "Despecha" video filmiti Mallorcal ning selles saab näha hispaanlannat rannas laulmas, mis on turistidest ümbritsetud.

Albumilt "Motomami" on varem ilmunud sellised singlid nagu "Saoko", "Chicken Teriyaki", "Hentai", "Candy" ja "La Fama" koostöös The Weekndiga.

Rosalia on hetkel tuuritamas Lõuna-Ameerikas ning sügisel jõuab kontserttuur ka USA-sse ja Euroopasse.