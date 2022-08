Kaisa Ling: olen väga suur tuhlifänn

Eesti vodevilli- ehk palaganibluusi ansambli Kaisa Ling Thing eestvedaja ja laulja Kaisa Ling ütles Vikerraadio saates "Maitse asi", et konkurentsitult on tema lapsepõlvelõhn ja -maitse kartulid ehk tuhlid.

"Olen väga suur tuhlifänn, olen saarlane. Kõige kuninglikum maitse või lõhn, mis lapsepõlvest meenub, on esimesed, värskelt ülesvõetud runnakad," rääkis ta ning kirjeldas, et parim on värsket kartulit süüa või, sibula soolvee ja kalaga, sekka rohelist sibulat ja tilli enda aiamaalt.

"See eriline ja võimas kombinatsioon tuletab mulle kohe lapsepõlve meelde," kirjeldas ta ja tunnistas, et kuigi kartul võib tunduda tavaline, ei suuda ta taas kogeda täpselt samasugust lõhna ja maitset nagu lapsepõlves.

Ling rääkis sellestki, miks on ta nii keskendunud vanadele, ajaloolistele lauljatele ja isikutele ning mis teda inspireerib.

"Et ma inspireeruksin meeletult, et hakkab silmade ees virvendama, on vaja, et kokku satuvad muusika, kunstiline sõna ja ajalugu. Need kolm koos annavad mulle kõige rohkem energiat ja rõõmu. Ja miks ajaloolised isikud ja vanad lauljad – ma tunnen nendega osadust," tõdes ta.

"Minu jaoks on osaduse tunne hästi võimas ja seepärast ma otsin seda pidevalt uuesti. See annab energiat, aitab lohutada."

Viimase raputava elamusena tõi Kaisa Ling välja soulikuninganna Aretha Franklini eluloofilmi "Respect" lõpus kõlanud laulu "Amazing Grace", mida esitas soul'i-staari kehastanud näitleja Jennifer Hudson.

"See ajas mind nutma, see oli väga ilus ja võimas ja ma ei ole sellest tundest veel üle saanud," ütles Ling.

Ta rääkis, et see laul on afroameerika kultuuris väga olulise tähendusega, seda peetakse häda ja tõelise vaeva ära kustutajaks, tühistajaks. Hudson laulis nimetatud laulu ka Aretha Franklini matustel.

