Mõkolajevi loomaaia töötaja: loomi me maha ei jäta

"Hirm on. Väga suur hirm on. Enda pärast. Laste pärast. Lastelaste pärast," rääkis Mõkolajevi loomaia töötaja. "Loomi sa ju ei jäta, ei sõida ära," lausus ta. "Kui me kõik ära sõidame, siis kes nende ees hakkab hoolitsema?"

Juba aprillis rääkis Eesti Maaülikooli loomakliiniku ülemarst Aleksander Semjonov "Ringvaates", et olukord Ukraina loomaaedades on väga keeruline ning võimaluse korral transporditakse osasid loomi tavalistes sõiduautodes. "Kahjuks loomad ei saa aru, mis toimub ja nad on väga suures stressis," lausus ta toona.

"Ostke internetist pileteid. Loomaaia vastupidamine sõltub annetustest," tegi teine Mõkolajevi loomaaia töötaja üleskutse.

Mõkolajevi loomaaiale saab annetada siit, ostes pileti. Samuti saab teha annetusi läbi Tallinna loomaia kodulehe.

"Pommirahe all ole ühelgi loomaaial aega, et hakata ellujäämise ja paanikas loomade rahustamise kõrval koordineerima veel toetuste kogumist," ütles Tallinna loomaia direktor Tiit Maran märtsis, kui annetusi Ukraina loomaaedadele koguma hakati. "Teie annetused edastatakse täies mahus Ukraina loomaaedadele ning iga panus võetakse vastu suure tänuga."