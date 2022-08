Looduskunstnik rajab Saaremaal lillepõldudesse kujundeid ja labürinte

Hiljuti tegi rajas Nõgu põllule elulille kujundi.

"Isegi paberil on keeruline sellist asja teha. Aga arvutiprogrammiga on lihtne, siis tõstad lihtsalt need ringid õige koha peale. Aga kui ma seda siin tegema hakkasin, siis see aukartus oli päris suur, et trimmeriga need 37 ringi kõik kattuma saada sel moel, et see elulille muster, mida me siin näeme, ka näha oleks. Nii suur ja vahepeal ei saa üldse aru, kus sa oled ja pidevalt on see kahtlus, et äkki ma nüüd trimmerdasin vale koha ära. Aga siiamaani on hästi läinud ja ei ole trimmerdanud," kirjeldas ta.

Võiks ju arvata, et droonimaailm annab sellise looduskunsti tegemisele erilise võimaluse, aga Nõo puhul mitte – kõik 36-meetrise diameetriga 37 ringi n-ö joonistas ta maa peale ikka ainult nööri, raudkangi ja trimmeriga. Kujundi läbimõõt on 144 meetrit.

Valminud labürindi ja elulille kujundas Nõgu seekord Saaremaa hingevestivali jaoks kingitusena lillepõllule.

Mehel on aga suuremad plaanid. "Suurem visioon on teha metslabürint. Aga ma ei tea, kas jõuab selleni, sinna on vaja kümmet hektarit, siis saame eriti grandioosse šedöövri," rääkis Nõgu.