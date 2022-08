Raskerokibänd Wolfmother esineb esmakordselt Tallinnas

Tuleval teisipäeval, 16. augustil annab Helitehases kontserdi Austraalia rokilegend Wolfmother. Erikülalisena on laval ka Eesti bänd Alabama Watchdog.

Wolfmother sai alguse 2004. aastal Sydneys solisti ja kitarrivõluri Andrew Stockdale algatusel, kes on tänaseks bändi ainuke originaalliige. Täna tuuritab Wolfmother koos trummari Hamish Rosseri ja bassisti Brad Healdiga, kes on mõlemad varasemalt tuntud populaarsest Austraalia garaažirokibändist The Vines.

Wolfmotheri debüütalbum ilmus 2005. aastal ning tõusis kiirelt Austraalia muusika müügiedetabelis kolmandale kohale. Samuti nimetas ajakiri Rolling Stone nende debüütalbumi üheks aasta plaadiks. Tänaseks on album müünud rohkem kui poolteist miljonit koopiat. Bänd on astunud üles ka sellistel festivalidel nagu Coachella ja Lollapalooza.

Erikülalisena astub Wolfmotheri Tallinna kontserdil üles Alabama Watchdog. Eestist pärit bänd, kes viljeleb enda sõnul räpast ja atmosfäärilist riff-rokki. Jõuline kolmik on suuteline ilma ühegi kitarrita täitma ära massiivseid helispektrumeid ning neid on juba kaks aastat järjest valitud Eesti Laulul ekspertide lemmikute sekka.