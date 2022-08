Taylor Swift lükkas kohtus plagiaadisüüdistused ümber

Taylor Swift kaitses end kohtus paar päeva tagasi seoses plagiaadisüüdistustega ning sõnas, et hittlugu "Shake It Off" on täielikult tema kirjutatud.

Swift (32) kaitses end kohtus ametliku avaldusega, milles kinnitas, et hittloo "Shake It Off" sõnad kirjutas ta üksinda. Kohtus süüdistab Swifti ansamblile 3LW loo "Playas Gon' Play" kirjutanud Sean Hall ja Nathan Butler. Halli ja Butleri sõnul võttis Swift snitti nende loo ridadest "playas gon' play, haters gon' hate". Kohtuasi sai alguse juba 2017. aastal.

"Loo "Shake It Off" sõnad on täielikult minu kirjutatud," teatas Swift avalduses kohtule. "Kuni süüdistuseni 2017. aastal ei olnud ma kunagi varem kuulnud lugu "Playas Gon' Play" ja ei olnud kunagi varem kuulnud ansamblist 3LW." Swift lisas, et kasutas loos lihtsalt rahva seas levinud fraase ning sai sellest inspiratsiooni.

Käesolev kohtuasi peatati esialgu 2018. aastal, kuna toonane kohtunik leidis, et laulusõnad olid "liiga banaalsed", et neid jäljendada. Siiski võeti kohuasi uuesti luubi alla 2021. aastal detsembris, sest hilisemal ülevaatlusel selgus, et tegelikult on kahe loo sõnade vahel piisavalt objektiivseid sarnasusi.