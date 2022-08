Viljandis toimub üle kolme aasta erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu

Laulma ja tantsima koguneb üle tuhande inimese üle Eesti ning erikülalisena astub üles Birgit Sarrap. Kuna eelmisest laulupeost on möödas kolm aastat, on peo teema "Taaskohtumine".

AS Hoolekandeteenused juhatuse esimehe Liina Lanno sõnul on elanikud olnud väga kurvad, et järgemööda jäi ära kaks laulu- ja tantsupidu. "Oleme tänulikud, et meil on sel aastal võimalus vabas õhus kokku saada, laulda ammu harjutatud laule ning tunda rõõmu kohtumistest sõprade ja tuttavatega, keda ei ole liiga kaua näinud."

Laulupeo kõrval toimub erivajadusega inimeste valmistatud käsitöö laat ning saab osaleda erinevates töötubades, kus on võimalik valmistada nukku, käepaela ning vahvleid. Lisaks ootavad maitsmist Eesti ja Ukraina toidud, käsitööjäätis ning aiasaadused.