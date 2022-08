Räppar Põhja-Korea 5Miinuse edust: noortele meeldib kuulata midagi keelatut

"Me ei hakka nimesid vahetama enam - see oleks ka jabur," kinnitas Põhja-Koera, et ta on endiselt nimevalikuga rahul ning arvab, et seda on ka teised bändikaaslased.

Räppar oli nõus, et 5Miinuse sisu on aastatega küll muutunud, kuid nentis, et live'ide lõpus palutakse neil endiselt alati "Erootikapoodi" esitada. "Ülejäänud lood ei saa mitte kunagi nii suurt aplausi."

"Me tegime lihtsalt enda arvates nalja ... aga see, et inimesed kuulama hakkasid, ju siis midagi oli õiget - võib-olla mässumeelsus," arvas Põhja-Koera. "Nooremale seltskonnale meeldib ikka kuulata midagi, mis on keelatud."

Siiski tunnistas räppar, et algusaastatel ei olnud nende kontserditel eriti alaealisi, vaid pigem olid külastajateks umbes 25+ "vanemad" noored. "Nad said sellest veidrast iroonia-vibe'ist aru," meenutas räppar. Nüüd sobib nende muusika ka noorematele kuulamiseks ning seda on live'idel samuti näha. "Suvefestivalidel on alati nooremad tulnud ette."

Põhja-Korea rääkis, et oma esimesele plaadile kaasasid nad mitmeid koostöid, kuid nüüd teevad nad koostööprojekte vaid siis, kui tunnevad, et mõni muusik võiks nende järgmist singlit rikastada. "Demosid on meil varus 30-40, aga laule anname välja umbes kümnest ühe."

Kuigi mõned 5Miinuse lood püsivad Eesti muusikaedetabelites aastaid, siis ansambel arvab, et uut muusikat tuleks ikkagi välja lasta. "Et vana rasva peal ei liugleks kogu aeg ja suvel oleks uut kava pakkuda ning teiseks, et rahval oleks huvitav," põhjendas Põhja-Korea. "Kõikide uute lugudega oleme me raadiosõbralikumad ja natuke tõsisemad," lisas ta.

Festivalil Sack von Sound esitatakse "Erootikapoodi" orkestri saatel. "Sa ei kujuta ette, kuidas me itsitasime," lausus Põhja-Korea. "Me pakkusime välja ka, et äkki jätame rõlgemad vägisõnad ära, aga boss ütles, et pange täie rauaga."

"Võiks tulla kohale mitte ainult meie fännid - kes ma loodan, et ka tulevad - vaid ka nende ema-vanaemad, kõik, kes muidu ei tuleks meie kontserdile / .../ see oleks väga põnev kaste, kuhu ennast segada," kutsus räppar Sack von Soundi festivalile Saku mõisaparki, mis toimub juba sel nädalavahetusel.