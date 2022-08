James Arthuri külalisesinejaks on Daniel Levi

Peagi jõuab Baltikumi briti popstaar ning sealse X-Factori saate võitja James Arthur, kes annab 23. augustil kontserdi ka Haapsalu piiskopilinnuses. Baltikumi tuuril toetab teda kodumaine popartist Daniel Levi oma bändiga.

"Juba X-Factori aegadel sai "You're Nobody 'Til Somebody Loves You" ribadeks kuulatud," rääkis Daniel. "Loomulikult ei maganud ma maha võimalust näha teda mõned aastad tagasi Tallinnas esinemas - oli super kontsert! Nüüd keksisin rõõmust, kui sain teada, et saame temaga koos väikese tuuri ette võtta ja Baltikumile tiiru peale teha. Väga tuusad kontserdikohad on ka. Näeme Haapsalus!"

Daniel Levi on tuntud oma positiivsete ja energiast pakatavate live'ide poolest. Elektroonilise popi skeenes tekitas ta omajagu elevust läbi koostöö Cartooniga nende singlil "On & On", mida on praeguseks Spotifys ja Youtube'is kuulatud üle 690 miljoni korra. Tänaseks on Daniel Levi jõudnud ajatu souli, funki ja R'n'B elementidega pop-soundini, mida saadab jõuline ja värske energia.

James Arthur alustas lugude kirjutamist 15-aastaselt ning tegutses nii sooloartisti kui ka mitme erineva bändi liikmena. 2012. aastal osales ta talendisaates The X-Factor ning saate võit tõi talle suurema tuntuse muusikasõprade hulgas. Aasta hiljem andis ta välja omanimelise debüütalbumi, mille edukaim lugu "You're Nobody 'Til Somebody Loves You" jõudis Suurbritannia singlite edetabelis teisele kohale. Arthuri teine stuudioalbum "Back from the Edge" ilmus 2016. aasta sügisel ning kolmas "You" 2019. aasta oktoobris.

Kokku on James Arthur müünud rohkem kui 25 miljonit albumi üle kogu maailma ning Spotifys kuulab tema muusikat igakuiselt 22 miljonit inimest. Laulja seni edukaimat hitti "Say You Won't Let Go" on Spotifys kuulatud üle miljardi korra. Anne-Mariega salvestatud duett "Rewrite The Stars" on saanud pea 400 miljonit kuulamist.

James Arthur ja Daniel Levi esinevad Haapsalu Piiskopilinnuses 23. augustil.