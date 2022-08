Iggy Azalea naaseb muusikamaailma

Iggy Azalea teatas 2021. aastal, et teeb muusikaga lõpparve, kuid räppar lükkas äsja oma toonase avalduse ümber ja sõnas, et on taas valmis uut muusikat tootma.

Iggy Azalea plaanis eemalduda muusikamaailmas täielikult, et keskenduda teistele loomingulistele ettevõtmistele, kuid muutis nüüd oma meelt. Tema viimane album pidanuks olema "End of an Era", mis ilmus eelmisel aastal.

"Aasta tagasi olin nõus muusikast loobuma, sest olin väsinud negatiivsest energiast, mida see maailm ligi tõmbas," kirjutas ta ametlikus avalduses. "Aga nüüd olen ma olen õppinud, et isegi kui ma oma asjadega privaatselt tegelen, olete te kõik endiselt negatiivsed ja uudishimulikud. Nii et kui ma nagunii rahu ei saa, ei saa seda ka teie. Ma tulen tagasi. Nutke." Azalea nentis, et on lõpuks kaose omaks võtnud.

Räppar ei jõudnud muusikamaailmast eriti eemaldudagi, sest hetkel on ta koos Pitbulliga tuuritamas. Nimelt on Azalea Pitbulli soojendusartist "Can't Stop Us Now" tuuri raames.