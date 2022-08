Nooremseersant Mia-Alexandra Aidla: kaitseväes on naiste aktiivsus vähenenud

Aidla tutvustas, et kaitseväes ja sõduri baaskursuse läbimisel suhtutakse meestesse ja naistesse samamoodi. "Tegelikult on kõik võrdsed. Ainuke erinevus on üldfüüsilisel testil, kus naistel on natuke teine punktiskaala," lausus ta ja lisas, et tema otsustas ka meestega samas ühistoas magada. "Võid ka valida, et oled teises ruumis, aga siis on infoliikumine küsitav." Aidlaga koos oli veel paar naist samaaegselt Suurtükiväepataljonis aega teenimas.

"Eks ikka tuli neid hetki, kui oli vaimselt raske, kuid ma tundsin, et see on asi, mille ma pean ära tegema," rääkis ta. Aidla sõnul olid väljaõpetega seonduvad tegevused vaimselt kõige keerulisemad, sest vahepeal seadis ta endale liiga kõrgeid ootusi. "Võib-olla tegelikult ei läinudki nii halvasti ... aga enda peksmine toimus."

Meikimise kohta lausus Aidla, et reeglina kaitseväes naised lihtsalt ei viitsi end meikida, sest elutempo on kiire, kuid teoorias võib kerge meik näos olla küll.

"Juukseid ei pea maha ajama. Minu probleemiks oli hoopis see, et ma lõikasin juuksed natuke liiga lühikeseks ja siis ma ei saanud endale normaalset krunni teha," sõnas Aidla, et kaitseväes on tähtis see, et juuksed saaks kinni panna.

"Endal on mugav, kui sul on küüned pikad. Ausalt. See on lihtsalt üliebamugav kui sul on küüned natukenegi pikemaks kasvanud," vastas Aidla veel teiselegi välimusega seotud küsimusele.

"Naiskodukaitses on tohutu tung," kommenteeris Aidla. "Aga kaitseväes on naiste aktiivsus pigem vähenenud. Küll pannakse ennast kirja, aga tihtipeale öeldakse, et kuulge, ma ikkagi ei tule. Ilmselt on seal isiklikud põhjused või hirmud."

Hirmude vähendamisega tegelebki kaitseväe uus kampaania "Naised vormi!". Kampaania raames on võimalik naistel tulla kaitseväkke töövarjuks, et näha, kuidas töö kaitseväes päriselt välja näeb. "Tavaliselt naine või tüdruk (vanuses 15-21) tuleb väeossa kohale - neile antakse varustus kätte / .../ ja nad saavad minna ühe rühmaga kaasa metsa ööbima," tutvustas Aidla lühidalt.

Lisainfot kampaania kohta leiad Kaitseressursside Ameti kodulehelt.