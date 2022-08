Suri moelooja Issey Miyake

Miyake oli tuntud oma tehnoloogiapõhiste rõivadisainide, näituste ja lõhnade poolest. Rõivaste loomisel kasutas ta ka kudumisel arvutitehnoloogiat ning tema maalähedased disainid oli mõeldud inimkeha tähistamiseks, sõltumata rassist, kehaehitusest, suurusest või vanusest.

"Disain on nagu elusorganism, kuna see taotleb seda, mis on oluline tema heaolu ja järjepidevuse jaoks," kirjutas Miyake oma raamatus.

Aastate jooksul ammutas ta inspiratsiooni erinevatest kultuuridest, ühiskondlikest motiividest ning igapäevastest esemetest, näiteks plastikust, rotangist, hobusejõhvist, fooliumist, lõngast, batikast, indigovärvidest ja juhtmestikust.

1992. aastal sai Miyake ülesandeks kujundada äsja Nõukogude Liidust iseseisvunud Leedu ametlik olümpiavorm.