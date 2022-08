Ashton Kutcherit tabas haruldane haigus

Kutcher (44) avaldas telesaate "Running Wild With Bear Grylls: The Challenge" uues episoodis, et vaskuliit röövis talt kaks aastat tagasi nii nägemis,- kuulmis,- kui ka käimisvõime. Kutcheri sõnul võib ta õnnelik olla, et üldse elus on.

Haigusest taastumine võttis näitlejal kaua aega. "Mul kulus umbes aasta aega, et kõik taastuks. Sa ei suuda enne selliseid "tavalisi" asju hinnata, kui need sult ära võetakse. Ma ei teadnud, kas ma saan kunagi jälle näha, kas ma saan kunagi jälle kuulda, kas ma saan kunagi jälle kõndida," lausus Kutcher.

Tänu haigusele suudab aga näitleja nüüd oma igapäevaste probleemidega paremini toime tulla. "Sa saad probleemidest indu juurde, mitte ei vaju nende alla."

Vaskuliit on veresoonte põletik, mille tagajärjel tekib kudede hävimine ja armistumine ning see võib lõppeda veresoonte ummistumistega. Haiguspildis varieeruvad erinevate elundite kahjustused vastavalt haiguse asukohale organismis. Tegemist on autoimmuunhaigusega, mille täpsed tekkepõhjused on teadmata.