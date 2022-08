Villemdrillem avaldas uue loo "Romeo"

Villemdrillemi uue loo "Romeo" autoriks on lisaks temale noor produtsent Olivar, kes on varasemalt koostööd teinud ka Reketiga.

"See oli Olivariga vist meie esimene ühine stuudiosessioon. Varem olin käinud paar korda tema isa Eero juures stuudios, kus katsetasime ka poja biitidele meloodiaid ja riime. Olivar mängis erinevaid instrumentaale ja kui ta "Romeo" biiti mängis, siis sain kohe aru, et see jääb. Kirjutasin algsed salmid ja refrääni tunni ajaga ja lõpptulemus jäi algsega küllaltki sarnane," rääkis Villem.

"Lugu valmis tegelikult juba mullu sügisel ja nüüd tekkis tunne, et võiks seda fännidega jagada," lisas ta. "Tõttöelda olin mingiks hetkeks sellest loost veidi tüdinenud, aga kui viimistlemiseks läks ja master välja tuli, siis tekkis sellele täiesti uus tahk ja klikkis uuesti ära."

Singli visuaali tegi Robert Parelo.

Villemdrillemit saab kuulda 12. augustil Eesti Hip Hop Festivalil, mis toimub taaskord Tartumaa Tervisespordikeskuse territooriumil.