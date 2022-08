Ansambel Senat: raske on jõuda kuulajateni, kui teema on ebamugav

Sotsiaalkriitilist loomingut viljeleva ansambli Senati liikmed Matis ja Laurits Leima tutvustasid "Vikerhommikus", kuidas põimida ühiskonna põletavad teemad lauludeks nii, et need inimesi paeluks.

"Senat on missioon parema tuleviku nimel," teatas Matis, miks ansambel loodi.

"Lahtise pea ja lahtiste silmadega inimestena näeme, mis meie ümber toimub - hulk põletavaid probleeme on ühiskonnas, suuremaid ja väiksemaid, nutisõltuvusest kliimakriisini," tutvustas ta.

"Me üritame sõnumit mitte peita lillede taha ja olla konkreetsed," lausus Matis. "Laulu asemel kasutame me kõne-sample'id inspireerivatest kõnedest, loengutest, sõnavõttudest ... näiteks Ööülikoolist on meil üksjagu neid," lisas ta.

"Muusika on lihtsalt võluvõimega kanal, mis jõuab otse inimesteni, mida tihti üleskutsed ja manitsused ei suuda," rääkis ansambel kahe asja kombineerimisest. "Huumor on teine võluvahend muusika kõrval, millel on otsetee inimeste südamesse ja me proovime seda enda missiooni heaks ära kasutada."

Laurits nõustus, et inspireerivate kõnekatkendite lisamine lugudesse aitab neil levida suuremal hulgal inimesteni, kes muidu ei viitsiks pikka kõnet kuulata. "Võib-olla kolm minutit meie lugu on täpselt piisav amps neile."

"Tõesti - raske on jõuda kuulajateni, kui teema on ebamugav," tõdesid Senati liikmed. "Pead ei tohi liiva alla peita."

Näiteks räägib üks Senati lugu inimese tumedamast poolest. "Ei ole häid ja halbu inimesi, leebeid ja julmasid inimesi - me oleme kõik inimesed ja meis on tumedam pool olemas. Sellele me soovisime oma looga valgust heita," laususid nad. Loo inspiratsioon tuli Avo-Rein Terepini Ööülikooli kõnest.

Ansambel Senat annab varsti ka esimesed kontserdid. "Kontserdi kontseptsioon on väga teatraalne - alates piletiostust kuni külalisteraamatuni. Me soovime publikut haarata kõikide meeltega."