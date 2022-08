Dua Lipa nimetati Kosovo ausaadikuks

Kuigi Dua Lipa kasvas üles Londonis, sündis popstaar Kosovos Prištinas ning tema vanemad on albaanlased. "On au ja privileeg esindada oma riiki kogu maailmas ning jätkata tööd ja jõupingutusi ülemaailmselt, et jätta maha jälg Kosovost," kirjutas Dua Lipa sotsiaalmeedias. "Kosovo noored väärivad õigust viisavabadusele, vabadusele reisida ja suurelt unistada. Aitäh."

Kosovo Vabariigi president Vjosa Osmani-Sadriu andis Dua Lipale isiklikult ausaadiku medali ja tunnistuse üle paar päeva tagasi. "Lisaks sellele, et olete maailmatasemel ja eriline muusik, olete ka eeskujuks paljudele tüdrukutele ja naistele kogu maailmas. Ja muidu ka kohusetundlik aktivist. Kuid eelkõige on kõige hindamatum kink teadlikkuse tõstmine Kosovo Vabariigist, mis te olete meie inimeste heaks teinud," kirjutas president oma ametlikus Instagramis.