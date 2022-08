Beyonce album "Renaissance" tõusis Billboardi edetabelis esikohale

Beyoncest sai selle aasta esimene naisartist, kelle album on Billboardi edetabelis esikohale jõudnud.

Beyonce seitsmes stuudioalbum "Renaissance" ilmus juuli lõpus ning nagu lauljanna kõik eelnevad stuudioalbumid, jõudis ka värskeim Billboardi albumiedetabelis esikohale.

"Renaissance" müüs ilmumisnädalal 332 000 koopiat, millest 190 000 olid füüsilised plaadid. Sel aastal on Beyoncest rohkem albumeid müünud vaid Harry Styles, kes müüs avanädalal koguni 521 500 albumikoopiat.

Beyonce uus album kogus ka tänavu albumi avaldanud naisartistide seas enim voogesitusi ilmumisnädalal - 179 miljonit vaatamist, mis tegi "Renaissance'ist" seitsmenda enimstriimitud albumi sel aastal.

Lauljannal on varasemalt ilmunud albumid "Dangerously in Love", "B'Day", "I Am... Sasha Fierce", "4", "Beyonce" ja "Lemonade".