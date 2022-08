Ettevõtja Krista Laanet: iseseisvana oled palju rahulikum

"Vikerhommikus" käisid külas Virve Poom ja Krista Laanet Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioonist, et rääkida, mis on juba 25. korda toimuv heategevuslik kübarapidu ja kui palju üldse on inimestes praegu soovi teistele head teha.

Poom tegeleb juba 22 aastat reisibürooga, kus ta korraldab aiareise, mis tutvustavad kauneid aedu nii kodu- kui ka välismaal. Poomi sõnul tuli ettevõtluspisik temasse siis, kui Eesti iseseisvuse taastas. Laanet tegeleb juba aastaid naiste pealisriiete loomisega, teraapiakoolitustega ning väikeste koerte koolitamisega.

Mõlemad naised on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liikmed ning organisatsioonis on kokku ligi 200 liiget. Novembris saab EENA juba 30-aastaseks. "Alustasime alguses kübarate maaletoomisega ning sealt ka see pidu välja kujunes," tutvustas Laanet kübarapidu. "Kõik võivad üritustele tulla, aga organisatsioonis sees on naised."

"Meil on väga tihe rahvusvaheline koostöö. Meile tulevad külla ka inimesed naaberriikidest," lausus Poom. "Me oleme alati valinud ühe naisorganisatsiooni, varjupaiga, lastekodu või paljulapselise pere - meie heategevus on suunatud lastele ja naistele," tutvustas ta sündmuse eesmärki.

"Tullakse ka peaehetega, võib-olla ei ole kübar selline, mis väga hästi pähe sobiks," lausus Laanet, et midagi ikkagi peaks peas olema, kuid ilmtingimata ei pea selleks olema kübar. "On naisi, kes tulevad ka sama kübaraga, kuid neil on uus kaunistus selle peal," viitas Laanet sellele, et sündmusel osalemiseks pole vaja igal aastal uut kübarat osta. "Kui naisel on kübar peas, siis keegi mööda ei vaata."

"Kui sa tunned, et sa oled iseseisev, siis sa oled ka palju rahulikum - ei võta igat väikest asja n-ö elektriga," vastas Laanet küsimusele, miks on hea olla ettevõtja. "Teine asi on see, et eks me kõik peame elus midagi saavutama / .../ see annab rahulolutunde," lisas ta, et omada isiklikku eesmärki, mille nimel igal hommikul üles ärgata, on tähtis.

Kübarapidu toimub 15. augustil Kadrioru lossipargis.