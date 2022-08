Danny Trejo kehastab filmis "1521" portugallasest maadeavastajat

Trejo ("Machete", "Con Air", "Heat") mängib ajaloolises filmis "1521" Portugali maadeavastajat Fernao de Magalhaesi. Film kajastab Filipiinide kolonialismieelset ajastut ning kujutab Mactani saarel toimunud lahingut.

Magalhaes oli üks esimesi eurooplasi, kes Aasiasse reisis. Ta jõudis 16. märtsil 1521. aastal saarestikku, mida tänapäeval tuntakse Filipiinidena.

"1512" režissöör on USA ja Filipiini juurtega Francis B. Lara Ho ("Angel Warrior", "Palawan: Last Man Out"). Filmi stsenaariumi on kirjutanud Mary Krell-Oishi.