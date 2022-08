DJ Khaled ja Drake avaldasid muusikavideo uuele singlile

"Staying Alive" kuulub DJ Khaledi varstiilmuvale albumile "God Did". Khaled (46) on oma karjääri jooksul 12 stuudioalbumit välja andnud ehk "God Did" on juba muusiku 13-s album.

Drake ja DJ Khaled on kauaaegsed koostööpartnerid - varasemalt on koos välja antud sellised lood nagu "Fed Up", "I'm on One", "No New Friends", "For Free", "To the Max", "Popstar" ja "Greece".

Album "God Did" ilmub 26. augustil.