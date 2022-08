Cameron Diaz naaseb filmimaailma pärast kaheksa-aastast pausi

Cameron Diaz pole kaheksa aastat üheski filmis kaasa teinud, ent nüüd kinnitas näitleja, et naaseb filmimaailma. Diazest saab üks Neflixi filmi "Back in Action" osatäitjaid.

Netflixi uues filmis "Back in Action" mängib Diaze kõrval teist peaosatäitjat Jamie Foxx, kes veenis naist tagasi filmimaailma tulema. "Back in Actionist" saab kolmas film, milles Diaz ja Foxx koos näidelnud on - eelnevalt on tehtud koos filmid "Any Given Sunday" (1999) ja "Annie" (2014). "Annie" oli ühtlasi ka Diaze viimane film, mille ta enne näitlejatööst pausileminekut tegi.

Foxx sõnas, et ta soovitas Diazel tööst uuesti rõõmu tunda ja võtetel lõbutseda ning see olevat näitlejal otsust langetada aidanud. "Cameronil on imeline anne ja ta on filmitööstuses väga palju korda saatnud," kommenteeris Foxx. "Me armastame teda. Me pidime olema väga innovatiivsed, et teda tagasi meelitada," lisas ta salakavalalt.