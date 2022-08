Näitleja Anne Heche sai autoõnnetuses rängalt vigastada

Heche (53) sõitis 5. augustil sisse Los Angelese eramajja ning nii maja kui ka näitleja auto süttisid leekidesse. Näitleja sai tõsiseid põletushaavu ja ta viidi kiirabiga kohalikku haiglasse. Tema seisund oli kriitiline.

Los Angelese politseijaoskond kinnitas, et autol oli teelt välja sõites kiirus suur ning tuletõrjujad kustutasid põlengut tund aega. Õnnetuse võimalikke põhjuseid uurib politsei, kuid on teada, et Heche teiste autodega kokku ei põrganud.

Heche on tuntud sellistest filmidest nagu "Another World" ("Teine maailm"), "I Know What You Did Last Summer" ("Ma tean, mida sa eelmisel suvel tegid") ja "Psycho" ("Psühho").