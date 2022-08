Ilmus The Killersi uus lugu "Boy"

Bänd esmaesitas lugu juulis toimunud Mad Cooli festivalil Madridis. Laulu produtseeris bänd koos Stuart Price'i ja Shawn Everettiga, vahendab Pitchfork.

"See oli esimene lugu, mille kirjutasime pärast seda, kui olime sunnitud tuuri pandeemia tõttu pooleli jätma. Ma olin hiljuti kolinud tagasi Utah'sse ja hakkasin tegema väikeseid reise Nephisse, kus ma üles kasvasin. Avastasin, et koht, kust ma tahtsin 16-aastaselt meeleheitlikult ära saada, oli nüüd koht, kuhu ma tundsin kogu aeg vajadust naasta," selgitas bändi solist Brandon Flowers.

"Mul on poeg, kes on peagi sama vana kui mina tollal ja looga "Boy" tahan öelda iseendale ja oma poegadele, et ärge mõelge üle ja otsige oma elu nn suunavaid nooli. Minu elu suunavad nooled on praegu minu abikaasa, lapsed, lood ja lava."

The Killersi seni uusim album "Pressure Machine" ilmus 2021. aasta augustis.