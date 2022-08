Robbie Williams avaldas uue loo enda peagi ilmuvalt albumilt

Williamsi uus album "XXV" sisaldab laulja suurimaid hitte, mis on uuesti salvestatud Metropole orkestri saatel. Mõned hittidest, mis albumile jõuavad, on: "Angels", "Eternity" ja "The Road To Mandalay".

Samuti leiab albumilt veel neli uut lugu, mille pealkirjad on juba teada. Need on: "Disco Symphony", "More Than This", "The World And Her Mother" ja "Lost".

"Losti" produtsendiks on Guy Chambers ja Richard Flack. Williams sõnas, et lugu on kui ood mineviku rahututele aegadele. "Lugu "Lost" räägib aegadest, kui ma hülgasin iseenda ning käitusin tormakalt."

Käesolevast albumist saab Williamsi 12-s album ning see ilmub 9. septembril.