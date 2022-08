Guido Kangur uuest lavastusest: pole mõtet tülitseda

Viinistu kunstimuuseumis esietendub 5. augustil Eesti Draamateatri lavastus "Kunst", mille osades on Jaan Rekkor, Guido Kangur ja Tõnu Oja. Lavastuses lähevad Rekkor ja Oja kunsti üle tülli ning Kangur kehastab rahustavat lüli kahe mehe vahel.

Draamateatri uus lavastus "Kunst" räägib loo sõpradest, kellest üks otsustab osta 200 000 dollarit maksva valge maali, mispeale ridamisi intriige üles kerima hakkab.

"Me ei ole üksteisest tüdinenud. Muidugi me oleme Tõnuga ikka mõnes draamateatri tükis koos olnud, aga tõepoolest - kolmekesi nii tihedalt koos olla vahva," lausus Kangur.

"Eks me oleme ninapidi koos kogu aeg, jah," kinnitas Oja, et ka lavaväliselt kohtutakse üksteisega palju. "Tutvumisaega meil vaja ei olnud." Oja kehastab lavastuses kunstihuvilisest meest, kelle ümber intriig lahti läheb.

"Mina püüan olla rahustav lüli nende vahel. Mees, kes tahab, et sõbrad hästi läbi saaksid. Pole mõtet tülitseda ja veel mingisuguse maali pärast," tutvustas Kangur enda tegelaskuju. "Mulle on see roll väga südamelähedane, sest mulle meeldib ka kõigiga läbi saada ja mulle ei meeldi kellegagi riidu minna."

"Mul on maale ... jah, ma olen neid ostnud," rääkis Rekkor enda suhtest kunstiga. "Mulle meeldib midagi lahti rääkida. Kui kunstiteoses on lugu peidus, mis ei avaldu kohesel vaatamisel, vaid see avaneb aegamööda," kommenteeris näitleja, mis talle enim kunsti juures huvi pakub.

"Ma ei ole nii rikas, et kunsti koguda, aga ma olen seda alati armastanud," rääkis Kangur. "Ma ei tüdine sellest."

"Valgest maalist lähtuvalt hoiame me võimalikult avatud vormi," kommenteeris lavastaja Karl Laumets, miks nad otsustasid etenduses ka elavat muusikat kasutada. "Elav muusika annab väga-väga palju juurde."

"Tahad muuta maailma, siis muuda iseennast," lausus kokkuvõtvalt Oja, mis tema jaoks lavastuse tagamõte on.