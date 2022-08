Lexsoul Dancemachine avaldas video loole "Pigeon Pit"

Funk soul'i kollektiiv Lexsoul Dancemachine'i avaldas muusikavideo oma lühialbumil "Lex On The Beach" ilmunud loole "Pigeon Pit". Video lavastas režissöör Ako Lehemets.

"Tunnen, et Lexiga on kujunenud selline koostöö, kus saab kõike pingevabalt võtta ja ühiselt midagi lahedat luua," märkis Lehemets.

Video oli algselt mõeldud bändi Kruiisiterminali kontserdi teleülekande vaheklipiks.

"Lexsouli tüüpidele meeldis see kohe nii väga, et kirjasid vastu "jou, kuule tundub, et sellest saab musavideo". Idee oli visualiseerida teekonda Kruiisiterminali ning lihtsalt chillida, aga võta näpust, see teekond viis hoopis musavideoni," lisas ta.

Visuaal sai filmitud purjetades suvisel Tallinna lahel ja manööverdades punases Saabis Lennusadamast Kruiisiterminali. Kaameratöö suund sai valitud dokumenteeriv, kindlat stiili kokku ei lepitud. Video koloriit sai retrolik ja albumi "Lex On The Beach" üldist pildikeelt toetav.

EP "Lex On The Beach" ilmus 10. juunil ning albumi esitluskontsert toimus Tallinna Kruiisiterminalis 1. juulil.

Lexsoul Dancemachine on eelkõige tuntud oma hüperenergiliste etteastete poolest. 2021. aastal pälvis kollektiiv Eesti Muusikaauhindadel Aasta Ansambli tiitli. Koosseisu kuuluvad Robert Linna vokaalil ja perkussioonidel, Martin Laksberg basskitarril, Jürgen Kütner kitarril, Kristen Kütner kitarril, Joonas Mattias Sarapuu klahvpillidel ning Caspar Salo löökpillidel.