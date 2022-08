"Aktuaalne kaamera" otsib ilmateadustajat, kelle töö on ilmateate koostamine ja esitamine otse-eetris. Sobiv kandidaat on julge, hea diktsiooni ja väljendusoskusega, valdab head eesti keelt kõnes ja kirjas ning on ekraanil korrektne ja loomulik.

Kandideerima oodatakse inimesi, kes oskavad koostada ja toimetada ilmateadet. Hea kandidaat on ühtlasi ka avatud suhtlemisstiiliga, initsiatiivikas ning valmis töötama meeskonnas.

ERR-i teleuudiste juhi Liisu Lassi sõnul otsitakse ilmateadustajat Ott Noole asemele, kes jätkab tööd uudistetoimetuses.

"Aktuaalse kaamera" igapäevaste ilmauudiste edastamist jätkavad sünoptikud Taimi Paljak ja Ele Pedassaar ning Siret Tuula. Otsitava ilmateadustaja koht on osalise koormusega ning sobib lisatööks nii õpingute kui ka muu töö kõrvale.

Konkurss on avatud 12. augustini, töökuulutusega saab lähemalt tutvuda siin.