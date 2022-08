Tallinna botaanikaaias tuletasid inimesed meelde vikatiga niitmist

Neljapäeval kogunes Tallinna botaanikaaia tammiku puisniidul mitukümmend inimest, et õppida või meelde tuletada, kuidas vikatiga heina niita. Vikatitundjate sõnul on inimestel veel tahtmist ja jaksu see selgeks saada.

Kolmandat aastat inimestele niitmist õpetav vikatitundja Indrek Kuuben ütles "Aktuaalsele kaamerale", et peamiselt tullakse enesearengu eesmärgil.

Ta jagas kohapeal oma teadmisi, kuidas vikatiga efektiivsemalt niita.

"Algajatele ma soovitan vaadata üle, kuidas Gerd Kanter võitis Pekingis olümpiakulla ja meenutada, et ta tegi seda ka puusatööd kasutades. /.../ Soovitan. Rääkisin sellest kaare tegemisest ehk siis tegelikult võtke see eesmärk, et natukene panna puus sisse, ei ole väga vaja rapsida. Vikat libiseb mööda maad ise ja lõikab augusti alguse puisniidu rohtu päris hästi," kirjeldas Kuuben.

"Ja tõesti, vikatiga niitmisel ei ole kuhugi kiiret, ei pea naabrimehega võistlema, kes kiiremini oma rohumaa ära niidab. Kui jääb mõni lehekene püsti, ei ole ideaalne madal muru, ka pole hullu. See ei ole eesmärk, et vikatiga pead sa tingimata tegema murukvaliteeti. Tahad murukvaliteeti, siis osta murumasin," rääkis Kuuben.

Kohapeal oli inimesi, kes niitsid esimest korda, kuid ka neid, kes olid kunagi seda lapsepõlves teinud. "Lapsepõlves, 40 aastat tagasi umbes," ütles Veiko.

Kertu polnud varem sellega kokku puutunud. "Kodus on mitu vikatit ja mõtlesin, et võiks siis osata ka midagi nendega peale hakata," rääkis ta ja tõdes, et keeruline see pole.

"Täitsa tunde järgi, ainult, et käsi väsib ära," sõnas ta.

Korraldaja sõnul niidavad inimesed igal aastal kauem kui eelmisel.