Mägironija Krisli Melesk jõudis K2 mäetippu öösel: see oli veidike anti-kliimaks

"See, et teised inimesed seda tähele panevad, teeb tunde suuremaks," kommenteeris Melesk. "Minu jaoks oli see lihtsalt järgmine mägi, mis ma tahtsin ronida."

K2 mäetippu on võimalik vallutada 13-t erinevat marsruuti mööda ning retki tippu võetakse ette vaid suviti. Kokku on K2 mäetippu jõudnud vaid 377 inimest ja 91 inimest on seda üritades hukkunud.

Viimased kaks meesterahvast hukkusid vaid kaks nädalat tagasi ning Melesk teatas, et on mõlemaga kohtunud. "Matthew'd nägin tegelikult just n-ö tipupäevalt allatulekul," meenutas mägironija ühte hukkunutest. "Rääkis, et tema läheb järgmisel päeval tippu," lisas ta. "Mõlematel juhtus allatulekul õnnetus. See peaks ka panema inimesi mõtlema, et üks asi on ülesminek, aga teine asi allatulek."

Melesk jõudis K2 tippu öösel. "Ma ei teadnud täpselt, et ma nii vara tippu jõuan," kommenteeris ta fotot, mis on pilkases pimeduses tehtud. "Kui ma võrdlen Everestiga, kus oli sinine taevas ja sa näed ümbruskonda ... see oli veidike anti-kliimaks," tunnistas ta muiates. "Aga samas kogu meeskond jõudis samal ajal tippu / .../ See tunne on ikkagi seal - sa ise tead, et sa jõudsid kuskile."

"Allatulekul tuli ikkagi päike välja. Minu jaoks on parim hetk see, kui päike hakkab välja tulema. Seda mägedest näha on ikka midagi täiesti muud," teatas Melesk.

"Oleneb, mis pakkujaga sa lähed," vastas Melesk küsimusele, kui palju maksab üks reis K2 mäetippu. "Hinnaklass jääb kuskil 65 000 dollari kanti."