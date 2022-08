Kärt Tomingas: olen laisk ja mulle meeldib nõrkemiseni passida

"Olen väga mugav ja laisk. Mu lemmiktegevus on vahtida, lihtsalt passida, mida iganes ma saan passida, seda ma passin nõrkemiseni," ütles Tomingas.

Siiski tunnistas ta, et looming aega küsi, vaid tuleb pähe, millal tuleb ja siis sõltub kõik sellest, millal see pähe enam ära ei mahu. "Kui ma tunnen, et potikaas hakkab plahvatuslikult hääli tegema, siis ma tean, et on aeg ... et ma pean jagama seda," kirjeldas ta hetki, mil otsustab oma loominguga taas publiku ette tulla. "Muidu ma suren lihtsalt maha."

Tomingas teatas, et ammutab jõudu maast. Tema sõnul on Eesti tõeline muinasjutumaa, mille energiata tunneb ta end õnnetuna. "Ma võin olla mingi aja Eestist ära, aga siis mul hakkab lihtsalt halb," sõnas ta ja lisas, et mõnikord tekib vajadus kodust eemale minna, kuid õnneks on Eestimaa nii lai palett, et alati on, kuhu minna.

Saatejuht Priit Kuuse palvele meenutada enda lapsepõlvelõhnu, tõi Tomingas välja vanaema keldri lõhna. "See lõhn tekitab kõhtu teatud tunde ja tõmbab põlved nõrgaks. Olen seda lõhna hilisemas elus paar korda veel tulnud ja siis ma pean maja seinast kinni võtma, sest ma tunnen, et minestan," tõi ta näite, kui võimsa lööklaine tekitab üks spetsiifiline lõhn aastakümnete tagant.

"Selle lõhnaga kaasneb ka üks tunne — üksinduse tunne. Ja teadmine, mille olen alles nüüd osanud sõnastada, aga lapsepõlves ei osanud — et me oleme siin elus kõik üksi, üksi me tuleme ja üksi me läheme. Sellega koos on ka tohutu jõu ja väe tunne, samas natuke hirmu ja teadmatuse tunne," kirjeldas Tomingas ja tunnistas, et see on üks vägevamaid tundeid, mida ta üldse kogenud on.

Samuti meenutas lauljatar vabaduse ja muretuse lõhna, mida iseloomustas lapsepõlves suve algus ja see, kui vanaema kukesuppi tegi. "Kukk kireb ja vanaema teeb nuudlisuppi, mingisugust kukesuppi. Mina olen laisalt õues ja terve pikk suvi on ees ning ma tunnen, et mul ei ole mitte ühtegi muret, on ainult suur vabadus ja kõik võimalused on lahti," õhkas ta.

Vikerraadio suvesaade "Maitse asi" on eetris reedeti kell 14.05. Saate autor on Priit Kuusk.