Jake Gyllenhaal mängib peaosa kultusfilmi "Road House" uues versioonis

Kultusfilmist "Road House" vändatakse värske versioon ning näitleja Jake Gyllenhaal kinnitas äsja, et astub filmis peaosatäitja rolli.

"Road House'i" uut versiooni loob Amazoni filmistuudio. Film saab olema sarnase süžeega nagu 1989. aastal valminud originaal, kus mängis peaosa Patrick Swayze.

"Film ei ole mitte ainult originaali fännidele mõeldud, vaid see on lugu, mis kõnetab paljusid," lausus Amazoni filmistuudio juht Jennifer Salke. "Meil on ülimalt hea meel teha koostööd suurepäraste näitlejatega, eesotsas Jake Gyllenhaaliga."

"Road House'i" režissöör on Doug Liman ("Bourne'i identiteet"). Filmis mängivad veel Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage jt.

"Road House'i" filmivõtted algavad Dominikaani Vabariigis juba sel kuul ning see esilinastub Amazon Prime'i voogedastusplatvormil.