Hiiumaal algavad kodukohvikutepäevad.

"Võib öelda, et tegemist on ooperipäevadega Hiiumaa moodi, selle vahega, et kohvikutesse sisenemisel piletiraha ei küsita, ühes ruumis ei pea kõik vaikselt koos olema ning võib julgelt matsutada," ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.

"Suure töö tegijad, kelle najal see traditsioon püsib, on meie imelised kohvikutepidajaid. Hiiumaal algavad ettevalmistused kohvikutepäevadeks pikalt enne sündmuse algust ja on väga põhjalikud. Tegemist on kogukonna sündmusega – soe, kodune ja hiiumaine."

2022. aasta on Hiiumaa kirjanduse aasta. Lisaks söögile ja joogile pakutakse sel korral kohvikutes ka vaimutoitu. Kohvikutest võib leida kirjanikke, kirjastajaid, luuletajad ja lisaks kõigile teistele ka raamatutegelasi.

Nii näiteks loevad Suuresadama "Traalikohvikus" kalasöökide kõrvale ja merekohina taustal oma luulet Paul-Erik Rummo ja Viiu Härm. Laukal aga avab oma laekad "Randröövel", kes on lugejaile tuttav Herman Sergo sulest.

Kohvikus keeratakse aeg tagasi krahviajastusse ja räägitakse kunagise Hiiumaa valitseja krahv Otto Reinhold Ludwig von Ungern-Sternbergi tegemistest siin- ja sealpool merelaineid. Üheks õhtuks rajatakse küla vahele raamatukogu, kuhu saab tuua oma koduriiulitest head ja huvitavat, mida kohvikutesse kaasa võtta.

34 kodukohviku seas on ka neid hiidlasi, kes avavad kohviku esimest korda. Esimesed kohvikud avatakse juba neljapäeval kell 12 Kassaris. Rohkem teavet leiab veebist.