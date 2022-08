Tartu Ula baar võõrustab soome diskoreid

Reedel, 5. augustil kell 18 astuvad Tartu Ula baari välilavale kolm soome diskorit koos mitmekümne kilo vinüülplaatidega, et pakkuda publikule valikut diskomuusika kõikvõimalikest alamstiilidest, mida peavool ei tunne.

"Lisaks tervislikule italo disco üledoosile mängime reedel ka progressive, hippie, beach, balearic ja disco disco't ja isegi not disco't," selgitasid diskorid. "See eriline ja heatujuline muusika on teinud meid sõpradeks nii omavahel kui ka Tartu publikuga – oleme kolme peale juba kümmekond korda Emajõe Ateena tantsupõrandaid rõõmustanud."

Juuso Tervo on korraldanud diskopidusid 2000ndate keskpaigast alates. Ta on IDA Radio Helsinki saatejuht (Luncheons & Dragons), kes armastab kiiret beach freak disco't ning kureerib miksteipi Hard Hair.

Tero Männikkö on italo-fanaatik, kes juhib Helsingi diskopidu Disco Obscura ning on erinevaid tantsusündmusi loonud juba üle kümne aasta.

Anssi Nieminen on tuntud oskuse poolest luua helimaastikke, mis sobiks nii art house'i filmidele kui talumatu õnnetunde heliliseks kirjeldamiseks, seisab pressiteates.

Kõik kolm on erinevatel sündmustel Tartus ja Eestis esinenud ka varem, näiteks Ultradiskol mullusel Autovabaduse puiesteel või egiidiga Weird & Wonderful Genialistide Klubis aastal 2019.