Taylor Swifti eralennuk paiskab õhku enim heitgaase

Jätkusuutlikkusele keskenduv turundusfirma Yard viis läbi uuringu, mis tõestas, et kuulsustest teeb enim sõite oma eralennukiga Taylor Swift. Lauljanna eralennuk on teinud seitsme kuuga 170 lendu ning paisanud õhku üle 8000 tonni heitgaase.

Turundusfirma Yardi uuringust selgus, et sel aastal on Swifti eralennuk olnud kokku 16 päeva õhus ning selle keskmine sõidu kestvus on olnud 80 minutit.

1. jaanuarist kuni 29. juulini paiskas lauljanna eralennuk õhku üle 8000 tonni heitgaase, mis on pea 1200 korda rohkem kui keskmise inimese aastane õhku paisatud heitgaaside hulk.

Pärast uudise ilmumist sõnas Swifti esindaja, et Taylor laenab eralennukit teistele inimestele regulaarselt. Swift ise pole olukorda kommenteerinud.

Ettevõtte Yardi eesmärk oli tõmmata uuringuga tähelepanu käimasolevale kliimakriisile.